Per la prima volta Andrea Porcheddu, centrocampista del Carbonia, non ottiene il punto di migliore. Resta comunque in testa nella speciale classifica con 9 punti dopo dieci giornate.

Subito dietro, a quota otto, avanzano Samuele Spano del Calangianus, Fabio Mastino del Carbonia, Marco Cabeccia del Latte Dolce, Fabio Cocco della Nuorese, Fabio Vignati del Sant’Elena e Simone Calaresu della Tharros.

Settimo voto conquistato da Danilo Ruzzittu (San Teodoro), Pierpaolo Falchi e Roberto Mele (Taloro). I tre hanno agganciato Emiliano Manfredi (Arbus), Kaio Piassi (Latte Dolce) e Salvatore Bruno Villacidrese.



9 PUNTI

Andrea Porcheddu

8 PUNTI

Samuele Spano (Calangianus)

Fabio Mastino (Carbonia)

Marco Cabeccia (Latte Dolce)

Fabio Cocco (Nuorese)

Fabio Vignati (Sant'Elena)

Simone Calaresu (Tharros)



7 PUNTI

Emiliano Manfredi (Arbus)

Kaio Florencio Piassi (Latte Dolce)

Danilo Ruzzittu (San Teodoro)

Pier Paolo Falchi (Taloro Gavoi)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)

Salvatore Bruno (Villacidrese)



6 PUNTI

Matteo Argiolas (Ferrini)

Lorenzo Camba (Ferrini)

Matteo Atzei (Ghilarza)

Fabio Toro (Iglesias)

Mirco Carboni (Lanusei)

Simone Cardone (Li Punti)

Daniele Molino (San Teodoro)

Alberto Atzori (Tharros)

