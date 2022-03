Altro punto per la classifica dei migliori di Eccellenza per Yann Fangwa (Monastir) e Fabio Cocco (Nuorese). L’attaccante francese ex Muravera ha ottenuto il diciottesimo voto consolidando la prima posizione dopo 25 giornate. Dietro di lui Cocco, ora con sedici punti. Il fantasista barbaricino ha raggiunto l’attaccante argentino dell’Ilva, Blas Tapparello e il centrocampista della Villacidrese, Marcello Angheleddu. Proprio domenica scorsa Fangwa e Cocco si sono affrontanti. Ha avuto la meglio la squadra di Cantara. Entrambi si sono messi in evidenza.

Il difensore dell’Idolo Sem Kamana aggancia a quindici punti il compagno di squadra Marco Nieddu e Alberto Usai (Ferrini Cagliari). In questo gruppo si inserisce anche Mattia Caddeo del Ghilarza.

La classifica:

18 PUNTI: Fangwa (Monastir).

16 PUNTI: Tapparello (Ilvamaddalena); Cocco (Nuorese); Angheleddu (Villacidrese).

15 PUNTI: Usai (Ferrini); M. Caddeo (Ghilarza); Kamana, Nieddu (Idolo).

14 PUNTI: Gueli (Ossese); Castro (Taloro Gavoi).

13 PUNTI: Mattea (Asseminese); Fadda (Guspini); Ragatzu (Nuorese); Chelo (Ossese); Littarru, Mele (Taloro Gavoi).

12 PUNTI: Manca (Asseminese); Di Angelo, Mattiello (Bosa); Santoro, Steri, Villa (Budoni); Fortuna (Guspini); Ruzzittu, Varrucciu (Porto Rotondo); Mboup (Sant’Elena).

11 PUNTI: Usai (Budoni); Cacheiro (Ilvamaddalena); Luiu (Li Punti); Falchi, Pusceddu (Taloro Gavoi); Paulis (Villacidrese).

10 PUNTI: D’Agostino (Ferrini); Chiappetta (Ilvamaddalena); Oggiano (Li Punti); Zanda (Monastir); Mulas (Porto Rotondo); Falciani (Sant’Elena); Figos, Pinna (Villacidrese).

9 PUNTI: Caddeo (Asseminese); Coquin (Bosa); Rancez (Ghilarza); Ibba (Guspini); Melis (Monastir); S. Demurtas, Scioni (Nuorese); S. Mura (Sant’Elena).

8 PUNTI: Cardoso (Arbus); Accinelli (Asseminese); Rancez (Ghilarza); Bravo (Guspini); Staffa (Idolo); Ruiu (Li Punti); Saias (Monastir); Cocco (Ossese); Caboni (Sant’Elena); Forzati, Mulas (Taloro Gavoi).

7 PUNTI: Baggini, Salazar (Arbus); Mastromarino (Bosa); Spina (Budoni); Zarzo (Castiadas); M. Argiolas, Boi, Camba (Ferrini); Cossu, Gutierrez (Ghilarza); B. Floris (Guspini); Jammeh (Idolo); Borrotzu (Li Punti); Sylla (Monastir); Peana, Vinci (Nuorese); Dettori (Ossese); Bruno (Villacidrese).

