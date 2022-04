Mirko Atzeni (Orrolese) è vicinissimo al titolo di migliore nel girone A di Promozione ad una giornata dalla chiusura dei giochi. Può essere al massimo raggiunto da Giorgio Piras, difensore dell’Atletico Cagliari. Il difensore di Nurri comanda con venti punti, diciannove quelli ottenuti da Piras.

Nel gruppo B, dove mancano ancora due turni, come anche nel girone C, Sebastiano Canu (Buddusò) sente il fiato sul collo del promettente Yahya Jatta del Seulo. Canu, non avendo giocato domenica scorsa, è fermo a diciotto mentre il giocatore dei rossoblù è salito a diciassette.

Nel gruppo C, la lotta è oramai tra Lorenzo Zela (Posada) e Domenico Saba (Usinese) che hanno conquistato il 18° punto.

Girone A

20 PUNTI: Mi. Atzeni (Orrolese).

19 PUNTI: Piras (Atl. Cagliari).

17 PUNTI: Achenza (Villamassargia).

15 PUNTI: Porru (Andromeda); Siddu (Pro Sigma); Cotza (Quartu 2000).

14 PUNTI: Aresu (Atl. Cagliari); Iesu (Cortoghiana); Tomasi (Gonnosfanadiga); Mainas (Selargius).

13 PUNTI: Lonis (Andromeda); Pinna (Gonnosfanadiga); Corona (Villamassargia); Pili (Villasimius).

12 PUNTI: Brignone (La Palma); Lepore (Monteponi); M. Podda (Orrolese); Mingoia (Quartu 2000); Pancotto (Selargius).

Girone B

18 PUNTI: S. Canu (Budduso).

17 PUNTI: Jatta (Seulo).

15 PUNTI: Noli (Tonara).

14 PUNTI: Talanas (Bittese); Congiu (Paulese); Timpanaro (Tortolì).

13 PUNTI: Placentino (Sadali); Sanna (Tharros); S. Boi (Tonara).

12 PUNTI: Deriu (Bonorva); Fantasia (Ozierese); Omar (Paulese); Ferraro (Sadali); Frongia (Tharros); Caredda (Tortolì).

11 PUNTI: Atzeni (Arborea); Camarà (Bittese); Colombo (Macomerese).

Girone C

18 PUNTI: Zela (Posada); Saba (Usinese).

16 PUNTI: D. Budroni (Oschirese);

Valenti (Tempio).

15 PUNTI: Igene (Lanteri); Trini (Siniscola); Mereu (Stintino); Goy (Valledoria).

14 PUNTI: Cissè (Calangianus); Cosseddu (Porto Cervo); Depalmas (Posada).

13 PUNTI: Pintus (Lanteri); De Santis (Luogosanto); Bazzoni (Porto Torres); Putzu (San Teodoro); Aloia (Tempio); Solinas (Thiesi).

