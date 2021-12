Ad un turno dal giro di boa del campionato di Eccellenza, sono tre calciatori a dividersi il primato della speciale classifica dei ‘migliori’. Con dodici punti, comandano Juan Ignacio Mattea (Asseminese), Blas Tapparello (Ilvamaddalena) e Marcello Angheleddu (Villacidrese). L’argentino Mattea, originario di Rio Cuarto, Cordoba, è sempre protagonista tra le fila della sua squadra che, al contrario delle ottime prestazioni del gaucho, non sta attraversando un buon periodo. Mattea è un classico esterno d’attacco. Ha indossato le maglie dell’Estudiantes in Argentina, del Mons Calpe (Gibilterra) e Panserraikos e Niki Volou in Grecia.

Con undici punti seguono Fabio Cocco della Nuorese e Federico Usai del Budoni. A dieci troviamo il bomber dell’Idolo Marco Nieddu e il promettente Yann Fangwa del Monastir.

Di seguito la classifica dei ‘migliori’ di Eccellenza:

12 PUNTI: Mattea (Asseminese); Tapparello (Ilvamaddalena); Angheleddu (Villacidrese).

11 PUNTI: Cocco (Nuorese); Usai (Budoni).

10 PUNTI: Nieddu (Idolo); Fangwa (Monastir).

9 PUNTI: Manca (Asseminese); Coquin (Bosa); D’Agostino, Usai (Ferrini); M. Caddeo (Ghilarza); Fadda (Guspini); Ragatzu (Nuorese); Gueli (Ossese); Falciani (Sant’Elena); Littarru (Taloro Gavoi).

8 PUNTI: Cardoso (Arbus); Cacheiro (Ilvamaddalena); Luiu (Li Punti); Chelo (Ossese); Ruzzittu, Varrucciu (Porto Rotondo); Castro, Falchi, Mele, Mulas, Pusceddu (Taloro Gavoi); Figos (Villacidrese).

7 PUNTI: Salazar (Arbus); Accinelli (Asseminese); Mattiello (Bosa); Santoro, Villa (Castiadas); Camba (Ferrini); Rancez (Ghilarza); Fortuna (Guspini); Oggiano (Li Punti); S. Demurtas, Vinci (Nuorese); Mboup (Sant’Elena); Pinna (Villacidrese).

6 PUNTI: Kamana, Sylla (Arbus); Di Angelo (Bosa); Spina (Budoni); Forzati, Scioni (Castiadas); Cossu (Ghilarza); Jammeh, Staffa (Idolo); Chiappetta (Ilvamaddalena); Melis, Saias (Monastir); Dettori (Ossese); S. Mura, Palumbo (Sant’Elena); Bruno (Villacidrese).

5 PUNTI: Rostand (Arbus); Mastromarino (Bosa); Prieto (Budoni); Carboni (Castiadas); Boi (Ferrini); B. Floris, Ibba (Guspini); Chessa, Ruiu (Li Punti); Fantasia, Mossa, Zanda (Monastir); Cocco, Madeddu (Ossese); Pala (Porto Rotondo); Paulis (Villacidrese).

4 PUNTI: Baggini (Arbus); Caddeo, Cesani (Asseminese); Sinato, Sirigu (Budoni); Steri (Castiadas); M. Argiolas (Ferrini); Chergia, Dessolis, Patteri (Ghilarza); Bravo, Cherchi, Fernandez (Guspini); Manis (Ilvamaddalena); Peana (Nuorese); Arca (Ossese); Melis, Saggia (Porto Rotondo); Caboni (Sant’Elena).

3 PUNTI: Valluzzi (Arbus); Monteiro, Murgia (Budoni); Ruggeri (Castiadas); M. Carboni, Sechi (Bosa); La Gorga (Budoni); F. Argiolas, Bonu, Podda (Ferrini); Atzei, Gutierrez (Ghilarza); Diaz (Guspini); Cocco, Lotto, Manca, Piroddi (Idolo); Di Pietro, Escobar, Gallo (Ilvamaddalena); Asara, Borrotzu, Val, Viale (Li Punti); Idda (Monastir); Congiunti (Nuorese); Virdis (Ossese); Bruno (Porto Rotondo); Pilosu (Sant’Elena); Piras (Villacidrese).

2 PUNTI: Mainardi, Manfredi (Arbus); Nenna, Pastorini, Scalas (Asseminese); P. Carboni, R. Carboni, Ongania, Ruggiu (Bosa); D’Aleo, Marroni, Pineda (Budoni); Brondani (Castiadas); Sarao (Ferrini); Cinus, Cocco, Doukar, Fadda (Ghilarza); Uccheddu (Guspini); Bonicelli, Lillo, Loi, Traore (Idolo); Aiana, Lobrano (Ilvamaddalena); Moro, Piras, Tenerelli (Li Punti); Rinino, Savage (Monastir K.); Bulla, Farris (Nuorese); Sechi Zinellu (Ossese); Mulas (Porto Rotondo); Capelli, Mbovpabdoulaye, C. Mura, Sitzia (Sant’Elena); Delussu, M. Fadda (Taloro Gavoi); Corda (Villacidrese).

