Colpo esterno per le due capolista del torneo di Serie D di basket regionale. Innovyou Sennori e Casa del Sorriso Su Planu, così, tengono il vantaggio di 2 punti su Astro e Dinamo Academy, due delle formazioni più in forma del girone.

Corsare. Nel big match di giornata, Su Planu supera a domicilio la Visionottica Carbonia per 59-66. Padroni di casa che comandano le operazioni, ma non riescono a costruirsi un vantaggio considerevole (32-28 al 20’). Nel terzo quarto il quintetto allenato da Marco Fae comanda, ma Su Planu rimane a contatto (47-46 al 30’), sferrando il break decisivo che vale i due punti negli ultimi decisivi 10’ di gioco. Migliori realizzatori sono Crobu, del Carbonia, e Fadda, del Su Planu, con 18 punti. Vittoria con margine, invece, per la Innovyou Sennori sul parquet del Genneruxi per 64-84. La doppia cifra di vantaggio arriva già al 10’ (12-22) e si allunga prima dell’intervallo (31-47 al 20’). Cagliaritani che riducono leggermente lo svantaggio nel terzo quarto (49-63), ma a fine gara i sennoresi allargano di nuovo il divario. Sennori trascinata dai 21 punti del solito Merella.

Le inseguitrici. Alle spalle non mollano la presa Astro e Dinamo Academy Alghero. La compagine allenata da Roberto Frau prosegue nella striscia positiva, superando per 66-59 il San Sperate. Partita in equilibrio nei primi 20’ (30 pari), mentre nel terzo quarto sono i padroni di casa a mettere la testa avanti. Nel finale l’Astro prosegue a comandare, aumentando il margine fino alla sirena finale. Miglior realizzatore della gara è Poma, dell’Astro, con 20 punti. La Dinamo Academy, invece, si impone in casa della Masters Sassari per 84-111. Partita piacevole, con la compagine ospite che indirizza verso la sua parte sin dai primi 20’ (45-61 all’intervallo). Nella ripresa la compagine allenata da Antonio Mura mantiene e amplia il vantaggio. Top scorers della gara Sanciu, della Masters, e Pitarra, della Dinamo Academy, con 24 punti.

Le altre. Netta vittoria della Santa Croce Olbia, contro la Dinamo 2000, per 96-69. Partita in equilibrio nella prima parte, con Olbia avanti, ma di soli 3 punti, all’intervallo (47-44). Allungo olbiese dal terzo quarto in poi (63-51 al 30’), trascinata dalla vena realizzativa di Masala, autore di 30 punti. Nell’altra sfida di giornata arriva la quarta vittoria stagionale del Carloforte che batte sul rush finale il San Salvatore Selargius per 56-55. Selargini che impongono il ritmo e chiudono avanti i primi 3 parziali di gara (39-46 al 30’). Nell’ultima frazione i padroni di casa hanno una reazione di orgoglio e portano a casa la vittoria. Tra i carlofortini il miglior realizzatore, Baghino con 19 punti.

