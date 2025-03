Amsicora e Città del Tricolore si ritrovano in testa alla classifica della Élite maschile dopo due giornate, ed ecco immediatamente lo scontro diretto. Oggi a Ponte Vittorio, inizio ore 15, due squadre con obiettivi probabilmente diversi ma accomunate da un inizio del campionato quasi parallelo. Un pareggio alla prima giornata, stesso punteggio, 4-4, e una vittoria alla seconda. In trasferta quella dell’Amsicora, a Castello d’Agogna.

Gioca in casa, seppure ospite della Ferrini, il Cus Cagliari, migrato al “Maxia” per l’indisponibilità dell’impianto di Sa Duchessa. Alle 15 la sfida con la Lazio che il coach Jorge dovrà affrontare senza lo squalificato Abdalla, espulso nel match di sabato scorso con il Valchisone. Per entrambe le formazioni un pari nella prima giornata e una sconfitta sabato scorso.

Dopo due pareggi beffa la Ferrini viaggia a Torino dove affronta il Valchisone, vittorioso sabato scorso nella partita d’esordio.

Una curiosità, il trio dei capocannonieri dopo due giornate è composto da Giaime Carta (Amsicora), Gamal (Ferrini) e Gadelkarim (Cus Cagliari).

Serie A Élite femminile

Si rivede la Ferrini dopo il turno di riposo. Domani al “Maxia”, alle 15 ospita la neopromossa Lazio, sconfitta due volte nelle prime due partite. Le ragazze allenate da Valeria Spitoni ripartono dalla vittoria con Milano HP alla prima giornata.

Serie A1 maschile

Prima giornata, è subito derby cittadino nel girone B. Al Comunale, stasera alle 15 di fronte la Juvenilia Uras (che, secondo il calendario, gioca in casa) e l’HT Sardegna. Entrambe puntano sui giovani con qualche rinforzo in più per l’HT Sardegna, che ha confermato l’egiziano Ghobran e il pakistano Niwaz e tesserato l’argentino Bruno Castro. Torna a Uras ma cambia maglia, vestendo quella della Juvenilia, il nigeriano Fowbaje Oluwatosin, più conosciuto come “Tosin”. Altro volto nuovo l’australiano Howell Weston.

© Riproduzione riservata