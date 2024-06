E’ l’ultimo atto della stagione, la sesta edizione della Supercoppa. Per la seconda volta l’Amsicora femminile tenta di mettere il Trofeo nella sala di Ponte Vittorio. A due settimane dalla conquista dello scudetto numero nove, la squadra cagliaritana gioca stasera a Genova contro la Lorenzoni, vincitrice della Coppa Italia e detentrice del Trofeo che ha vinto quattro volte.

La sfida da copertina tra le due squadre è diventata sinonimo di bel gioco, anche stasera promettono battaglia dopo le due sfide in campionato, terminate con la vittoria dell’Amsicora all’andata, 2-1, e un pari al ritorno (2-2). Si ripete la Supercoppa 2019 con le due squadre allora di fronte dopo una stagione dominata dall’Amsicora che vinse scudetto, Coppa Italia ed Eurohockey. Ci pensò la Lorenzoni, sconfitta in tutte le competizioni, a impedire il poker vincendo il Trofeo. A Genova mancheranno Melis e Salvador, assenze che limiteranno i cambi disposti dai coach Maryna Khilko e Roberto Carta.

Il successivo rompete le righe non riguarderà Candela Carosso e Maria Fiorelli, che risponderanno alla chiamata in azzurro in vista degli Europei di Hockey a 5, in programma in Polonia da mercoledì prossimo. L’allenatore Andres Mondo ha convocato anche tre atlete della Ferrini, Delfina Granatto, Agustina D’Ascola e Maria Emilia Inaudi.

La Supercoppa maschile è invece un affare tra Bra e Tevere, che si sfideranno per succedere All’Amsicora nell’albo d’oro.

Genova è stata scelta anche per le finali Under 16, in programma domani. L’Amsicora giocherà la Final Four maschile, in semifinale affronterà il Cus Padova. L’altra partita è Tevere-HC Riva del Garda. La società romana in questa stagione ha vinto lo scudetto e i titoli Under 21 e Under 18.

