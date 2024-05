La classica dell’ultimo decennio hockeystico si gioca stasera in Piemonte, Brà-Amsicora, ma il primato è in gioco solo per la squadra cagliaritana. Ferrini-Valchisone ha una storia più recente, mentre un anno fa valeva il primo posto, oggi ha un significato un chiave salvezza. C’è un derby in A1, Cus Cagliari-HT Sardegna, e un’altra sfida che vale il primo posto a Uras.

Serie A Élite maschile

La sfida tra il Brà e l’Amsicora non smette di regalare sorprese. Decidevano gli scudetti, ma lo scorso anno con l’Amsicora in crisi, il Brà continuava a vincere scudetti. Stavolta i valori si sono capovolti. Al primo posto c’è l’Amsicora, in campioni d’Italia sono penultimi in piena zona retrocessione. La loro ultima vittoria risale al match di andata a Ponte Vittorio quando vinsero 2-1. Da allora l’Amsicora non ha più perso, il Brà non ha più vinto.

Al “Maxia”, alle 15 si gioca Ferrini-Valchisone. Appaiate in classifica in una zona dove non regna la massima tranquillità (due punti in più del Brà). Dodici mesi fa si affrontavano per un posto in finale, che sfuggì a entrambe nell’ultima giornata. In poco tempo le gerarchie hockeystiche si sono capovolte. La Ferrini ha perso sabato scorso a Roma con il Butterfly, Valchisone ha vinto le ultime due partite.

Serie A Élite femminile

Il turno di riposo dell’Amsicora potrebbe favorire la fuga del Valverde. In campo, domani, c’è la Ferrini in trasferta con Torino Universitaria. E’ un momento difficile per la squadra cagliaritana che nelle ultime due partite, con le ultime due della classifica, ha messo insieme un punto e zero reti. Torino ha un discreto potenziale offensivo, ma è anche la peggior difesa del campionato.

Serie A1 maschile

Occhi puntati nel girone B, dove al Comunale (ore 15) la Juvenilia Uras sfida il Valverde. Sono le due capolista, con la squadra di Tocco reduce da tre successi di fila.

Derby nel girone A al “Loddo” (ore 15). Cus Cagliari-HT Sardegna, due percorsi diversi nelle ultime partite. Il Cus, che non perde dal derby dell’andata, difende il primo posto. Momento negativo per la squadra di Pia, che dopo due sconfitte si è allontanata dal primo posto che ha occupato nelle prime tre giornate.

