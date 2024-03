La serie A Élite porta un sorriso soltanto alla Ferrini, nel campionato femminile, unica a vincere nel weekend hockeystico. Le sconfitte di Amsicora e Ferrini nel torneo maschile rendono amaro il secondo turno, mentre comincia nel migliore dei modi la serie A1 maschile con le vittorie di Cus Cagliari e HT Sardegna.

Serie A Élite femminile

L’Amsicora riposa, spetta alla Ferrini la copertina domenicale, e le ragazze di Valeria Spitoni regalano una cinquina di soddisfazioni, la vittoria per 5-4 su Torino Universitaria. A dirla tutta anche qualche attimo da brividi, quando avanti 5-2 hanno rischiato la rimonta, sofferto e difeso la vittoria. Delfina Granatto fa subito sul serio, doppietta nel primo quarto e Ferrini subito avanti. Torino accorcia ma ci pensano Lucia Sambenedetto e Maria Inaudi ad allontanarla. E quando le piemontesi segnano la seconda rete, ancora Sambenedetto ristabilisce le distanze. Il ritmo cala e Torino ne approfitta, segna due reti, una terza viene annullata, la Ferrini si difende con i denti e salva la vittoria, che vale il secondo posto.

Serie A Élite maschile

Amsicora-Brà è sempre una partita di richiamo. La squadra cagliaritana si carica davanti ai campioni d’Italia (battuti nell’ultima Supercoppa) e quando batte il primo corner corto passa in vantaggio con Davide Giuliani. Le occasioni per il raddoppio ci sono, ma l’attacco poco incisivo e la porta difesa da Padovani fanno si che il risultato non cambi. Bastano due ingenuità, due palline perse a centrocampo e due ripartenze del Brà a ribaltare il risultato con Bhana e Giraudo. L’Amsicora non trasforma i corti in suo favore, il Brà colpisce un palo e chiude a braccia alzate.

Male la Ferrini, a Torino è stata battuta 5-2 dal Valchisone. Male perché ha sciupato tanto, e perché gli avversari hanno capitalizzato tutto ciò che hanno prodotto in attacco.

Due corti nel primo quarto, senza esito, nella seconda frazione vantaggio piemontese, e immediato pareggio di Ojeda dopo due corti consecutivi. Torna in vantaggio il Valchisone, che mantiene sino al riposo lungo neutralizzando altri due corti. Al rientro in campo si va sull’1-3, la Ferrini crea, accorcia con Edris e colpisce un palo con Quiroga. Non basta perché nell’ultima frazione mentre i cagliaritani continuano a battere corti e creare azioni da rete, il Valchisone segna altre due reti.

Serie A1 maschile

Un inizio da incorniciare. Nel girone A L’HT Sardegna torna da Potenza Picena con una vittoria per 3-2. Il protagonista è l’egiziano Ghobran che segna tre reti e consente il salto di qualità.

Al “Loddo” il Cus Cagliari ha di fronte una nobile decaduta, l’HC Roma, che non fa mistero di ritornare in alto. Ma sono gli universitari a vincere la partita 5-4 dopo un’altalena di emozioni. Gli autori delle reti sono stati Olla e Anwar con una doppietta ciascuno, e Fadda.

Nel girone B è stata rinviata Juvenilia Uras-Cus Pisa. Il volo che doveva portare i toscani in Sardegna è partito in ritardo da Pisa. Il Cus Pisa è arrivato a Uras al tramonto, impossibile giocare.

