Ultima giornata di andata dei campionati di hockey su prato, dove la Tevere tenta di rintuzzare l’attacco della Ferrini, sua immediata inseguitrice nella Élite maschile, e l’Amsicora vuole invece mantenere il primo posto nella Élite femminile. È un weekend senza scontri diretti ma con pericolosi incroci nella rotta tra Cagliari e Roma.

Serie A Élite maschile

Il nuovo duello al vertice è al momento tra Tevere e Ferrini, entrambe imbattute e separate da due punti. La Ferrini ospita stasera al “Maxia” la Lazio. Incuriosisce il cammino della squadra allenata da Zuddas, viene da chiedersi dove sarebbe ora se nelle prime tre partite (pareggiate) non fosse stata rimontata. Due volte (con Amsicora e Tevere) nei minuti finali, altrettante (Amsicora e Valchisone) con tre reti di vantaggio.

Fermare la Tevere è oggi compito del Cus Cagliari che la affronta a Roma. Impresa non certo facile per la squadra di Jorge, ultima dopo cinque sconfitte di fila e staccata dalla zona salvezza.

Dopo la sconfitta e annessa beffa con la Tevere, l’Amsicora è scivolata al terzo posto. Oggi a Torino l’attende il Valchisone, avversario poco malleabile e pericoloso.

Serie A Élite femminile

Nella volata per il platonico titolo d’inverno c’è l’Amsicora in prima fila, al comando insieme al Cus Torino. Domani le ragazze di Khilko e Carta giocano a Roma contro la Lazio, che dopo una partenza incerta è in serie positiva. In serie negativa è invece la Ferrini, tre sconfitte nelle ultime quattro partite che l’hanno fatta scivolare al penultimo posto. Al “Maxia” arriva proprio il Cus Torino, l’altra capolista.

Serie A1 maschile

La risalita dell’HT Sardegna passa per la partita che oggi giocherà al Comunale di Uras contro il Potenza Picena, secondo in classifica. Una vittoria significherebbe il sorpasso, tanto più che l’altra seconda, l’HT Bologna gioca con la corazzata Butterfly Roma, prima a punteggio pieno e che viaggia a una media di oltre sei reti a partita. Può riprendere quota anche la Juvenilia Uras, attesa a Roma dall’HC Roma, ultima in classifica.

