Il Round 2 della Coppa Italia presenta quattro sfide incrociate tra Cagliari e Roma, che coinvolgono Amsicora e Ferrini in doppia versione, maschile e femminile. Tutte le partite sono in programma oggi. Gara unica, chi vince accede alle finali di Bra il 18 e 19 novembre. La classica Final Four nel torneo maschile, mentre la Coppa femminile prevede l’inedita Final Five, con un girone unico all’italiana concentrato in poco più di ventiquattro ore. Formula che non sembra aver trovato estimatori e che prevede per ogni squadra quattro partite.

Amsicora-Butterfly, a Ponte Vittorio alle 14,30, e Tevere-Ferrini sono gli accoppiamenti del Round 2 maschile. L’Amsicora gioca in casa in forza del primo posto nel girone D del Round 1, vinto a punteggio pieno davanti alla Ferrini (decisivo lo scontro diretto). La squadra di Ojeda deve quindi affrontare in trasferta la Tevere Roma, vincitrice del girone C.

Dopo i due derby femminili, e il passaggio del turno quali uniche iscritte nel girone sardo, si separano le strade di Amsicora e Ferrini. Gli accoppiamenti sono Amsicora-Butterfly, a Ponte Vittorio alle 11,30, e Lazio-Ferrini nel pomeriggio. Il Butterfly ha vinto l’ultimo scudetto ma ha cambiato tanto e non parte favorita di fronte all’Amsicora. Può nutrire qualche preoccupazione la Ferrini. La Lazio è squadra di serie A1 (la seconda divisione) ma ha vinto il girone C del Round 1 proprio davanti al Butterfly. E si presenta come una formazione temibile.

© Riproduzione riservata