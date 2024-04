Sono sempre tre le squadre sarde che guidano le classifiche dei più importanti campionati di hockey su prato. Se l’Amsicora maschile e il Cus Cagliari mantengono il primo posto rispettivamente nella Élite e nella A1, l’Amsicora femminile scivola al secondo posto, e sempre in A1 si fa sotto la Juvenilia Uras che aggancia il primo posto nel girone B.

Serie A Élite maschile

L’Amsicora ha battuto Città del Tricolore 4-3 e insieme alla Tevere Roma è in fuga, + 6 sulla coppia al terzo posto, le romane Butterfly e Lazio. La squadra di Tisera e Giuliani ha vinto con le reti dello spagnolo Vall Turu, e tutte su corto di Agabio, Giuliani e Giustini. Gli avversari sono sempre rimasti in partita, ma a parte il pareggio nel secondo quarto sull’1-1, hanno sempre dovuto inseguire.

Va male alla Ferrini, battuta 4-3 a Roma dal Butterfly. Si è arresa solo su rigore nell’ultima frazione. E’ andata in vantaggio per prima con Murru, poi ha rimontato due volte lo svantaggio con i corti di Edris e Ojeda.

Serie A Élite femminile

Pareggiare a Bra con la Lorenzoni non è un fatto negativo, ma costa all’Amsicora il primo posto. Il Valverde vince e resta al primo posto, con le cagliaritane a -2. Due reti di Maryna Vynorahdova, nel primo quarto per il vantaggio iniziale, e a due minuti dalla fine per il pareggio.

Continua il momento no della Ferrini. La sconfitta interna per 1-0 con l’HP Milano, penultima, segue il pari a reti inviolate con l’ultima. E’ il terzo k.o. nelle ultime quattro partite.

Serie A1 maschile

Nel girone A il Cus Cagliari esce indenne dalla trasferta di Roma con l’Hockey Club. 1-1 con vantaggio iniziale di Gadelkarim. Dopo il crollo dell’HT Sardegna, battuto 3-0 in casa dal Potenza Picena, il Bondeno diventa il più diretto inseguitore.

Nel girone B spunta in vetta insieme al Valverde, la Juvenilia Uras che ha battuto il Cus Pisa 4-1 con tre reti di Dilber e una di Rizwan. Situazione comunque confusa con quattro squadre in due punti.

