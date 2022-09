Inizia oggi a Olbia, col raduno e le visite mediche, la nona stagione consecutiva dell’Hermaea Olbia nella A2 femminile di volley.

In vista del debutto in campionato del 23 ottobre in casa col Club Italia, la squadra del confermato coach Dino Guadalupi partirà subito per il ritiro, che avrà quest’anno come base operativa Budoni: gli allenamenti si svolgeranno tra San Teodoro e Padru fino al 23 settembre, dopodiché le galluresi torneranno in città per proseguire con la preparazione.

Al raduno di domani mancheranno l’estone Miilen, che raggiungerà le compagne sabato, e l’argentina Bulaich, impegnata con la Nazionale che prenderà parte ai Mondiali.

“Inizia una nuova avventura e le sensazioni sono ottime”, dice il direttore generale dell’Hermaea Michelangelo Anile. “Siamo consapevoli di affrontare un girone complicato e che in palio c’è un posto in meno per i playoff, ma abbiamo la speranza di ripetere i buonissimi risultati dello scorso anno: crediamo di aver allestito una squadra competitiva e siamo curiosi di vederla all’opera”.

