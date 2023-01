Blindato sesto posto e zona promozione in campionato, l’Hermaea Olbia si presenta all’appuntamento con la Coppa Italia della A2 femminile di volley bella carica.

Domani il debutto sul campo del Talmassons. Con l’obiettivo di superare il turno. «Per provare a fare risultato dovremo essere impeccabili in battuta e nella fase muro difesa, riprendendo l’identità mostrata domenica contro la Chromavis Offanengo: sarà stimolante confrontarci contro la seconda forza dell’altro girone», spiega il libero Alice Barbagallo presentando la gara valida per gli ottavi di finale.

«Il morale è alto, abbiamo preso fiducia e non possiamo che migliorare. Stiamo lavorando duro con lo staff, pretendiamo tanto da noi stesse, e ora ci auguriamo di cambiare la tendenza soprattutto fuori casa», aggiunge la giocatrice d’origine siciliana. «Mi aspetto che domani la squadra scenda in campo con atteggiamento propositivo: la Coppa Italia è un campionato a sé, per cui dovremo dare il massimo. Alla fine – conclude il libero biancoblù a proposito della difficile trasferta friulana – tutto può succedere, anche contro una squadra forte come Talmassons».

Si gioca al Palasport di Latisana (Udine): arbitrano Giorgia Adamo e Luca Pescatore con fischio d’inizio alle 20.30.

