In forma e in fiducia dopo il 3-0 al debutto ai danni del Club Italia, l’Hermaea Olbia vola in Lombardia dove domenica, al PalaCoim di Offanengo, a partire dalle 18, affronterà la locale formazione neopromossa in A2 femminile di volley.

“Affrontiamo una squadra che ha mantenuto in buona parte l'ossatura dell'anno scorso, aggiungendo qualche elemento di categoria: giocare a Offanengo non sarà facile, ma noi partiamo fiduciose e affamate più che mai”, spiega Ulrike Bridi presentando la sfida della 2ª giornata di campionato. “Sono molto contenta per com'è andata domenica scorsa: il cammino non poteva iniziare meglio. L'approccio è stato ottimo, e credo che proprio l'atteggiamento sia stata la nostra arma vincente”, aggiunge la palleggiatrice dell’Hermaea.

“Possiamo ancora crescere ed evolvere nel nostro gioco: domenica mi è piaciuto lo spirito guerriero durato per tutti i tre set. Inoltre – conclude la regista italo-argentina, giunta in Gallura quest’estate da Catania – mi sono divertita molto, e credo che possa essere un ottimo punto di partenza in vista del prossimo impegno”.

Ex del match l’allenatore dell’Hermaea Dino Guadalupi e la schiacciatrice dell’Offanengo Francesca Trevisan, in biancoblù nella stagione 2016/17.

© Riproduzione riservata