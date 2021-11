Con zero punti in classifica e appena 2 set vinti finora, l’Altino Volley sembrerebbe l’avversario perfetto per l’Hermaea Olbia, a caccia della vittoria dopo tre sconfitte di fila.

Se non fosse che le insidie, nella A2 femminile di volley, sono sempre dietro l’angolo. Così alla vigilia della sfida della 7ª giornata di campionato, in programma domenica al PalaSport di Golfo Aranci, Adelaide Babatunde avverte: “Affrontiamo una bella squadra, che, al momento, ha qualche difficoltà: non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutarle, ma, al contrario”, dice la centrale biancoblù, “dobbiamo scendere in campo concentrate e dare tutte noi stesse per dimostrare la nostra voglia di riscatto”.

Massima attenzione. Contro la matricola abruzzese fanalino di coda del girone A servirà, insomma, la massima attenzione. E limitare al minimo gli errori. “Sbavature che nell’ultima gara ci hanno impedito di portare a casa la vittoria”, spiega Babatunde ricordando la sconfitta al tie-break contro Ravenna.

Finalmente Caforio. Match che l’Hermaea ha potuto giocare, finalmente, col libero titolare Giorgia Caforio, al rientro dopo l’infortunio. “La sua assenza in avvio di stagione ci ha un po’ destabilizzate, ma Silvia Formaggio si è fatta trovare pronta ogni volta che è stata chiamata in causa, rivelandosi un ottimo elemento per la squadra”, aggiunge a proposito la giocatrice salentina. “In ogni modo il rientro del nostro capitano ci ha dato una grossa mano: abbiamo potuto alzare il livello degli allenamenti e riavere un riferimento fondamentale anche dal punto di vista emotivo”.

Si gioca alle 15: arbitrano Stefano Nava e Antonella Verrascina.

