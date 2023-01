In una buona prima parte di campionato, all’appello dell’Hermaea Olbia mancano le vittorie in trasferta. E un po’ di continuità, come lamenta il coach Dino Guadalupi.

E, allora, la sosta del fine settimana, dettata dalle fasi finali della Coppa Italia di A2 femminile di volley, servirà anche ad allenare quella. «Proveremo a sfruttarla per focalizzarci su quello che ci serve, perché è così che vengono i risultati», spiega l’allenatore della galluresi interpellato sul break. «Certo, poi dipende anche dalla qualità dell’avversario, e siccome nelle prossime gare affronteremo avversari forti, in queste due settimane dovremo spingere molto in allenamento e cercare di fare tesoro dell’ultima partita». Che ha decretato la fine dell’imbattibilità casalinga dell’Hermaea.

Il 3-0 subito dalla Bsc Materials Sassuolo all’ultimo turno non va giù. «La metto nelle occasioni mancate, perché non so come sarebbe andata a finire se l’avessimo affrontata con maggiore sfrontatezza», si rammarica Guadalupi. «Facciamo sempre dei passi avanti e dei passi indietro, ma in quella partita abbiamo fatto dei passi indietro generali: nel momento in cui abbiamo aggredito col servizio e fatto attenzione in difesa, abbiamo lottato alla pari con una squadra che veniva da 6 vittorie consecutive. Peccato – aggiunge il tecnico delle biancoblù – non averlo fatto con continuità».

© Riproduzione riservata