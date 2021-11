Il tempo per metabolizzare la sconfitta interna contro l’Assitec Sant’Elia è poco: domenica, a partire dalle 17, l’Hermaea Olbia sarà di nuovo in campo.

Il prossimo avversario. Avversario della 6ª giornata della A2 femminile di volley l’Olimpia Teodora Ravenna. “Ho giocato contro Ravenna nella passata stagione e so bene quanto sia un campo difficile: sono in un momento positivo, ma questo deve essere uno stimolo per fare sempre meglio ed esprimere il nostro gioco al massimo”, dice Sofia Renieri presentando la trasferta in casa della terza forza del girone A. “Nell’ultima gara abbiamo accusato troppi alti e bassi”, ammette, poi, l’opposto biancoblù a proposito del turno infrasettimanale. “Giovedì abbiamo rivisto attentamente la partita con i nostri allenatori analizzando ogni singolo errore: questa presa di coscienza potrà aiutarci in vista della gara di Ravenna”.

In cerca della vittoria. Alla partenza sprint, caratterizzata da due successi, hanno fatto seguito due sconfitte. Ma l’Hermaea ha le carte in regola per tornare subito a vincere. “Tra compagne non ne abbiamo parlato tanto, nelle squadre femminili si tende in genere a essere più introspettive in certe situazioni. Allo stesso tempo siamo un gruppo unito e molto compatto: è in questi momenti in cui si vede di che pasta è fatta la squadra”, aggiunge Renieri. “Già domenica c’è un’occasione di riscatto e cercheremo di coglierla – conclude la giocatrice – con tutte le nostre forze”.

© Riproduzione riservata