Un buon bilancio e una buona classifica hanno accompagnato l’Hermaea Olbia verso la ripresa degli allenamenti. Archiviato Natale, Santo Stefano e il turno di riposo di domenica scorsa, in occasione della 2ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, la squadra di Dino Guadalupi è tornata al lavoro in vista del prossimo impegno in campionato.

Il prossimo impegno. Il 9 gennaio sarà trasferta sul campo del Sassuolo, e l’obiettivo delle galluresi è quello di prolungare la serie positiva di risultati per proseguire sulla strada che porta ai playoff. Quinta con 21 punti nel girone A e reduce da 4 vittorie di fila, nella ripresa post natalizia l’Hermaea si è dedicata alla parte atletica e al recupero delle acciaccate, per concedersi un altro piccolo break in questi giorni, per Capodanno, e ripartire con rinnovate energie e ambizioni verso la seconda parte della stagione regolare.

Il buon ruolino. Lecita la soddisfazione per il ruolino di marcia che ha caratterizzato la prima parte: in 10 partite giocate, le biancoblù non hanno portato a casa punti solo in due occasioni. Per non parlare della crescita tecnico-tattica di un gruppo rinnovato e molto giovane, che da qui alla fine può solo migliorare: nel gioco, nei risultati e in una consapevolezza che è già a buon punto.

