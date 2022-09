Per l’Hermaea Olbia è tempo di primi bilanci. La prima parte della preparazione precampionato è culminata con l’allenamento congiunto col Capo d’Orso Palau, “vinto” dalla squadra di Dino Guadalupi 3-1.

Dal test andato in scena nel fine settimana al PalaSport di Padru il coach delle galluresi ha potuto trarre le prime indicazioni in vista del debutto nella A2 femminile di volley, che avverrà in casa il 23 ottobre contro il Club Italia. “Dopo la terza settimana di lavoro cominciamo ad avvicinarci a quelle che sono le fasi del gioco”, spiega Guadalupi.

“All’inizio abbiamo lavorato molto sulla parte fisica, mentre in questo momento l’obiettivo è accelerare i processi di conoscenza, ritrovare la condizione e immaginare quello che possiamo essere, e devo ammettere che le prime impressioni – dice ancora l’allenatore dell’Hermaea – sono ottime, sia a livello di potenziale che di attitudine al lavoro”.

Non ha partecipato al test con Palau, formazione – ricordiamo – iscritta al prossimo torneo di B1, la schiacciatrice Daniela Bulaich, impegnata con la sua nazionale, l’Argentina, ai Mondiali di pallavolo femminile, in programma in Olanda e in Polonia fino al 15 ottobre.

© Riproduzione riservata