A caccia del bis contro Sassuolo. “Ma non sarà una gara semplice”, chiarisce subito Dino Guadalupi. Domenica, a partire dalle 17, l’Hermaea Olbia affronterà la formazione emiliana nel match della 3ª giornata della Serie A2 di volley femminile.

In cerca di conferme. L’obiettivo è di replicare la vittoria colta al debutto contro Aragona, ma il coach delle galluresi, che tornano in campo dopo il turno di riposo nella seconda partita di fila tra le mura amiche del PalaSport di Golfo Aranci, sa che la sfida col Sassuolo, reduce da due sconfitte, non sarà priva di insidie. “La squadra si è preparata molto bene: l'intensità delle sedute cresce, i progressi sono costanti e sono convinto che le ragazze sapranno mostrarli sul terreno di gioco domenica”, premette Guadalupi.

La sfida. “Sassuolo si caratterizza per essere un mix di gioventù ed esperienza, all'ultima giornata sono state protagoniste di una vera e propria battaglia contro una formazione di livello come Macerata, dunque non si tratterà di una partita semplice”, dice ancora l’allenatore dell’Hermaea. “Rispetto all’esordio contro Aragona, dove in avvio non ho notato una carenza di aggressività ma solo le classiche incognite da prima di campionato, del tutto fisiologiche, posso affermare che abbiamo rotto il ghiaccio: tutti i segnali offerti durante il lavoro settimanale – conclude Guadalupi – mi rendono ottimista”. Gli arbitri designati a dirigere l’incontro sono Sergio Jacobacci e Maurina Sessolo.

