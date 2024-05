Grande festa in paese per la promozione in serie C della Pallavolo Mogoro maschile guidata dal tecnico Alessandro Camedda, che battendo il Golden Set Asd Amici Pallavolo Quartucciu, ha conquistato il salto di categoria nel massimo campionato regionale.

Un grande traguardo per la società guidata dal presidente Felice Ardu e per tutta la dirigenza anche in vista del 50° Anniversario della fondazione del sodalizio previsto per il 2025. La vittoria del torneo è dedicata al professor Cherchi, socio fondatore e figura storica della società, scomparso lo scorso 11 aprile.

