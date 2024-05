Grande gioia e soddisfazione in casa Klass Coral Alghero pochi giorni dopo la vittoria del titolo di Divisione Regionale 1 di basket. Un successo che va ad aggiungersi alla soddisfazione per aver conquistato, accedendo in finale, un posto per la prossima Serie C (assieme alla finalista La Casa del Sorriso Su Planu).

Il percorso. Una stagione nel quale la società algherese ha puntato alla maturazione definitiva dei ragazzi cresciuti nel vivaio, accompagnati dall’esperienza di qualche senior di ottimo livello (tra tutti gli argentini Musso, Sahud e Luigi Cesaraccio). Al termine della regular season, playoff conquistati grazie alla sesta posizione in classifica. Nei playoff le vittorie contro la terza della prima fase, l’Atletico Cagliari (2-1 nella serie), e contro San Salvatore, seconda in regular season (2-0). In finale successo in due gare contro il Su Planu e grandi festeggiamenti davanti ai propri tifosi. Una curiosità: la Klass Coral, nella post season, ha sempre vinto nelle gare in trasferta; due volte con l’Atletico Cagliari, una volta con San Salvatore e Su Planu, ribaltando il fattore campo sfavorevole.

Il commento. Un’annata da incorniciare per la società algherese. “È stata una stagione trionfale – commenta il presidente Massimo Salvatori - per quanto inaspettata. Un tributo particolare a coach Fabrizio Longano che ha fortemente voluto questo roster diventato poi campione, composto da tre super senior e tutti ragazzi del 2006/2007/2008. Adesso viene il difficile e il bello allo stesso tempo, ovvero fare la serie C. La città, il nostro movimento, i ragazzi ed i tifosi se la meritano”. Con la chiusura della stagione, è tempo di ringraziamenti, in particolare per Olmedo, che ha “ospitato” le gare casalinghe. “Un ringraziamento al Comune di Olmedo – conclude Salvatori - nello specifico al sindaco Toni Faedda, all’assessore allo sport Tore Siffu, e agli amici dell’Accademia Olmedo Basket che ci hanno accolto e ospitato non facendoci mancare niente. Infine, ma non per ordine di importanza, un ringraziamento particolare e doveroso va fatto agli sponsor della stagione 2023/24 che hanno già garantito il loro supporto per la prossima. Ora auspichiamo di tornare a giocare nella nostra città e che anche altre forze imprenditoriali della città ci stiano più che mai vicino”.

© Riproduzione riservata