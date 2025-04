Poker di Eros Piras. Il corridore della Donori Bike vince per la quarta volta consecutiva la “Gran Fondo Pro Loco Donori”, arrivata alla nona edizione. Nella gara femminile vittoria di Sara Murgia della Nurri Orroli MTB. Corsa in mountain bike valida come prima tappa della Sardinia Cup 2025. Un successo con ben oltre 200 bikers. In 150 hanno preso parte alla gara principale di 40 chilometri, con 1.300 metri di dislivello positivo che si è svolta tra i monti di Donori e Dolianova. Gli altri alla gara short di venti chilometri con quasi 600 metri di dislivello positivo.

Piras ha rispettato il pronostico, lasciandosi tutti gli avversari alle spalle tagliando il traguardo dopo un’ora 45 minuti e 59 secondi, con una media di oltre 22 chilometri orari. Molto bene Marco Serpi dell’Arkitano MTB (primo categoria M1) staccato di appena 21 secondi. Al terzo posto il promettente Alessio Fois, anche lui in forza all’Arkitano MTB (1:48:58). Completano la top ten Alessandro Salis (primo categoria M3) della Fancello Cicli, Antonio Marongiu della SBS, Petr Dobry (primo categoria M4) della Donori Bike, Andrea Pillai della 2000 Ricambi, Maurizio Olla della Karel Sport, Enrico Onidi e Simone Serpi, entrambi dell’Arkitano MTB.

Tra le donne, alle spalle di Murgia (3:11:11) si sono classificate la compagna di squadra Silvia Caria (2:52:26) e Monica Massa (3:26:29) della Pulsar MTB.

Nella short successi per Mattia Folegani e Martina Becciu della Dueppi Cycling Project.

I prossimi appuntamenti Pau (6 aprile), Soleminis (27 aprile), Nurri (4 maggio), Capoterra (18 maggio), Sinnai (28 settembre) e Alghero (5 ottobre).

