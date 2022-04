Grande fermento nei tornei di basket regionale di B e C femminile e Serie D e Promozione maschile. Tempo di recuperi, ma soprattutto di playoff.

Serie B. Era la finalissima che ci si aspettava e da domani, alle 19, il parquet del palaVirtus di via Pessagno, sarà teatro di gara 1 tra Iannas Virtus Cagliari e Mercede Alghero. Davanti le prime due della classe dopo la regular season. La Iannas arriva da grande favorita, imbattuta e rinforzata dall’arrivo della polacca Klaudia Niedzwiedzka. La Mercede è agguerrita, giovane e intraprendente.

Serie C. Ufficiali 3 delle 4 formazioni che prenderanno parte alle semifinali promozione. Manca solo il secondo impegno tra Nuovo Basket Oristano e New Basket Ploaghe, oggi alle 20.15. Negli altri 3 casi, gara 2 ha confermato i verdetti di gara 1: Ferrini Quartu espugna Carloforte per 43-64, Nuoro si impone in casa del Basket Quartu (44-61) e Nulvi batte a domicilio la Coral Alghero (57-70). Un accoppiamento di semifinale sarà Ferrini-Nuoro, mentre Nulvi attende la sua avversaria.

Serie D. Domani ultimo recupero tra Azzurra e Carbonia, alle 19. Partita che sembra rappresentare poco, ma dopo la vittorie di ieri di Astro (contro Azzurra per 66-41) diventa cruciale per gli accoppiamenti playoff della parte centrale della griglia. Dovesse vincere, Carbonia andrebbe al terzo posto solitario, lasciandosi alle spalle Elmas e Astro. Genneruxi vince, invece, nel recupero contro la Coral Alghero (76-54) e consolida il settimo posto.

Promozione. Al Sud si gioca la tredicesima di ritorno. Al Nord, invece, proseguono i recuperi. Il programma completo. Sud: Condor Monserrato – Sinis, domani ore 18; Basket Quartu A – Beta, martedì ore 21; Spirito Sportivo – Sulcis Spes, domani ore 18; Carloforte – Sinnai, domani ore 19; Su Planu – Poetto, mercoledì ore 20.45. Nord: Dinamo 2000 – Demones Ozieri, domani ore 18; CMB Porto Torres – Olimpia Olbia, domani ore 19.30; 80&Co. Basket – Macomer 2.0, domenica ore 19; Aurea Sassari – Nuoro, domani ore 18; Ichnos Nuoro – Gabetti Masters, domani ore 18; Macomer 2.0 – Santa Croce Olbia, domani ore 18; Olimpia – Arzachena, martedì ore 19.30.

