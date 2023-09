Ecco tutte le gare anticipate a sabato dei campionati regionali dall'Eccellenza alla Seconda categoria.

In Eccellenza sabato alle 16 si gioca Tharros-Bosa. In Promozione sempre sabato e sempre alle 16, sono in programma per il girone A, Castiadas-Monastir, Atletico Cagliari- Cus Cagliari e Orrolese-Pirri.

Per il girone B si gioca alle 17 Coghinas-Luogosanto e alle 16 Nuorese-Tuttavista. In Prima categoria sabato alle 16 sono in programma Uta-Città di Selargius, Freccia-Barumini , Perdaxius-Fermassenti, Samugheo-Sadali e Berchidda-Siligo.

Al 4 ottobre è stata posticipata Bittese-Atertico Bono. Domenica inizia anche la Seconda categoria con anticipi a sabato Accademia Dolianova-Orione (ore 17), Sanluri-San Basilio ore 16), Villamar-Burcei (ore 19.30), Pula-San Paolo, Santadi-Bindua , Lotzorai -Escalaplano- Bariese-Amatori Ierzu, Lotzorai-Escalaplano, Busachese-Sini, Bortigali-Thiesina, Pniscollis-Santu Pedru, Irgolese-Lulese, Sorso-Ludanza (tutte alle 16) e alle 17, Malaspina-Ottava.

© Riproduzione riservata