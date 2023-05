Giuliano Robbi, 55 anni di Sassari, è il nuovo allenatore dell'Usinese, squadra che milita nel campionato di Promozione girone C. Robbi è uno dei tecnici più esperti e preparati dei campionati dilettanti della Sardegna. L'allenatore sassarese aveva lasciato la stagione scorsa la panchina della Lanteri, formazione guidata per tanti anni di cui ha contribuito in maniera notevole alle fortune. Ora per lui una nuova avventura, in una squadra ambiziosa e organizzata come l'Usinese, che ha concluso la stagione al secondo posto dietro al Tempio ed ha vinto la Super Coppa di Promozione e la Super Coppa sarda. Giuliano Robbi prende il posto di Gianmario Rassu, che a sua volta è vicinissimo alla firma col Bonorva, altra società di grandi prospettive ed ambizioni, sempre nel girone C di Promozione.

