Il cartellino rosso rimediato domenica nel match con la Puteolana costa a Matteo Lucarelli tre giornate di squalifica.

Espulso al 35’ del secondo tempo “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”, come riporta il comunicato di oggi della Lnd sulle decisioni del Giudice sportivo, il difensore dell’Olbia salterà le trasferte in casa dell’Atletico Lodigiani e del Savoia e il derby con la Costa Orientale Sarda.

Nell’1-3 del “Nespoli”, prima dell’episodio che gli ha fatto guadagnare anzitempo gli spogliatoi, Lucarelli si era distinto per aver segnato a ridosso dell’intervallo il gol che aveva riacceso le speranze di rimonta dei bianchi.

L’altra notizia in casa Olbia riguarda il settore giovanile: con una nota, il club gallurese rende note le dimissioni di Giuseppe Leggieri dalla guida dell’Under 17, che aveva accettato poco più di un mese fa. “La società comunica che Giuseppe Leggieri ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di allenatore della formazione Under 17. La società – si legge – ringrazia e augura a Giuseppe buona fortuna per i progetti futuri”.

Le ragioni non vengono specificate, né è dato sapere – non ancora – il nome del sostituto.

