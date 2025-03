Con sette punti di vantaggio sulla seconda (l'Usinese), e nove sulla terza (il Coghinas), il Buddusò di mister Ferruccio Terrosu sta volando verso l'Eccellenza.

Il girone B della Promozione continua a regalare emozioni con squadroni come Bonorva, Usinese e Coghinas. Con giocatori di categoria superiore e con un bomber come Giuseppe Meloni che ovunque giochi segna gol a catinelle.

Il Buddusò sembra avere fatto il vuoto proprio in questa fase finale della stagione destinata anche ad allungarsi con i playoff per quale gioca anche il Luogosanto e l'Arzachena oggi a 52 e a 49 punti. Proprio domenica l'Usinese ha raggiunto il secondo posto battendo e sorpassando il Coghinas. Un gran girone con squadre come Arzachena (che tre anni fa primeggiava in Serie D), Castelsardo che tanti anni fa giocava in Serie D con allenatore Bernardo Mereu (da tempo nei quadri tecnici del Cagliari con incarichi importanti). E ancora Sennori, Bosa, Macomerese.

In coda alla classifica di questo girone, l'Abbasanta è praticamente retrocessa, il Siniscola occupa un disperato penultimo posto. Tonara, Tuttavista, Lanteri e Sennori lottano per salvarsi.

© Riproduzione riservata