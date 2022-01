Non c’è pausa per l’Eccellenza. Si gioca (ore 15) anche per la Befana. Giovedì è in programma la seconda giornata. Spiccano Ossese-Ferrini e Nuorese-Taloro. Al “Walter Frau” di Ossi trasferta insidiosa per i primi della classe in cerca di riscatto dopo due sconfitte di fila. I padroni di casa si presentano in formazione rimaneggiata per via di alcuni giocatori risultati positivi al Covid.

Al “Frogheri” di Nuoro derby tra Nuorese e Taloro. Buon momento per gli uomini di Giuseppe Cantara. Il Taloro vuole blindare la seconda posizione e insidiare la prima.

Il Ghilarza di Ivan Cirinà, in gran salute, cerca punti pesanti in chiave playoff contro l’Arbus. Trasferta durissima per il rinnovato Castiadas contro la Villacidrese di Graziano Mannu. Dopo le ultime uscite di fine anno poco brillanti, il Sant’Elena riparte dal duro impegno sul campo del Budoni. Delicato lo scontro diretto per la salvezza Guspini-Idolo.

Rinviate, causa Covid, Asseminese-Li Punti, Bosa-Ilvamaddalena e Monastir-Porto Rotondo.

Infine domenica, Arbus-Monastir si gioca nel campo Santa Lucia a San Gavino Monreale, Rinviate Li Punti-Castiadas, Bosa-Ossese e Porto Rotondo-Asseminese.

