L’arcipelago de La Maddalena ha fatto da sfondo sabato e domenica scorsa alla ''Garibaldi Open Water'' evento organizzato dall’Ogliastra Nuoto di Francesco Contini, presidente della società. Un arcipelago che con il suo susseguirsi di isole granitiche e scistose ha coinvolto quasi 200 amanti del nuoto in acque libere, facendo da cornice a gare di elevato contenuto tecnico.

Il protagonista indiscusso è ancora Giovanni Marongiu: il portacolori della Sport Full Time Sassari ha vinto sia il miglio sprint di 1852 metri sia la prova di mezzofondo da 3,5 km. Sul percorso nella Rada di Stagnali, nella prova più veloce, ha imposto un ritmo subito deciso che ha fiaccato la resistenza degli avversari, imponendosi in 24’20’’62. Alle sue spalle il coriaceo esperino Matteo Ortu, secondo in 24’52’’62 e primo tra i Master. Tra le donne prova maiuscola di Benedetta Basso che, oltre ad aver dominato la gara femminile con il tempo di 25’39’’88, si è classificata quarta assoluta. Alle sue spalle Eleonora Ferrando, seconda in 27’52’’16, e Sara Gioia Montisci dell’Acquasport terza in 29’19’’96.

Sul percorso di Cala Garibaldi, per la prova di mezzofondo da 3,5 km, l’epilogo non cambia. Sono ancora Giovanni Marongiu e Benedetta Basso ad avere la meglio rispettivamente con i tempi di 42’37’’71 e 45’07’’23. Per Giovanni Marongiu è l’ennesimo successo inanellato nelle gare in mare a una settimana esatta dalla vittoria in occasione della ‘’Traversata Storica Carloforte-Portoscuso’’. Vittorie di prestigio che lo collocano come la terza punta isolana dopo le eccellenze Marcello Guidi e Fabio Dalu.

