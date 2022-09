Giornata da incorniciare per le formazioni sarde di Serie D. Ieri hanno raccolto dieci punti sui dodici a disposizione. Eroica l’Ilvamaddalena che ha strappato tre punti in rimonta sul campo dell’Angri. L’ultimo successo in Quarta serie era stato il 28 gennaio 1996, sempre lontano dalle mura amiche, contro la Guanzatese, formazione lombarda che ora milita in Prima categoria.

Dopo la pesante sconfitta contro il Pomezia, grande reazione per la Costa Orientale Sarda che ha annientato la Vis Artena. Una squadra apparsa trasformata che ha dominato offrendo una prestazione perfetta. <I ragazzi hanno disputato una grande gara>, dice il tecnico Francesco Loi. <Ottimo l’approccio. Sono rimasti concentratissimi per tutti i novanta minuti. Una vittoria che ripaga gli sforzi fatti da agosto e ci dà energia per il proseguo>. Sabato prossimo è in programma il derby contro l’Atletico Uri.

Al “Biagio Pirina” l’Arzachena piega anche il Cassino ed ora è ad un solo punto dalla capolista Pomezia. Gli smeraldini avevano comunque fatto bene anche contro la Paganese. L’Uri si è dovuto accontentare di un punto nella gara interna col Nola.

