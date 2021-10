Una terza giornata tormentata, quella della Serie A1 maschile di hockey su prato, prevista per sabato. La fanno da padrone le difficoltà dei collegamenti aerei ed i costi. Restano a terra Juvenilia Uras e Amsicora che hanno ottenuto il rinvio delle gare in calendario. Partono invece, a ranghi ridotti per contenere le spese di viaggio, Ferrini e Cus Cagliari.

FERRINI. Partenza anticipata per la terza trasferta consecutiva, stavolta la meta è Villar Perosa per affrontare il Valchisone. La squadra cagliaritana, vice campione d’Italia, difende il primo posto del girone B dopo due vittorie all’ultimo secondo.

CUS CAGLIARI. Rotto il ghiaccio dopo la vittoria nel derby con l’HT Sardegna, gli universitari sono attesi a Castello D’Agogna dal Bonomi, a sua volta sconfitto sabato scorso.

AMSICORA. Salta la trasferta di Roma, contro l’Hockey Roma. La gara sarà recuperata sabato prossimo.

JUVENILIA URAS. Era in programma una doppia trasferta. A Padova e Bologna, quest’ultima come anticipo della quinta giornata. Le due partite si giocheranno nel primo weekend di novembre.

HT SARDEGNA. La partita interna con il Bra si giocherà il 5 marzo prossimo. Il rinvio era già programmato.

NAZIONALE FEMMINILE. La Nazionale allenata da Roberto Carta è da martedì scorso a Pisa, dove prepara il torneo di qualificazione ai Mondiali 2022, che si giocherà nella città toscana da giovedì prossimo. Gara d’esordio contro il Galles. Dalla Sardegna sono partiti oltre il coach Roberto Carta, le giocatrici Federica Carta (Amsicora) e Giorgia Piras (Ferrini), Roberta Lilliu (staff tecnico) e il preparatore atletico Daniele Desogus.

