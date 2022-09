Gino Asara concede il bis. Dopo la vittoria a La Maddalena, l'alfiere del Tc Moneta 2021 si aggiudica anche l'ottava edizione del Memorial Salvatore Magrini, Open disputato sui campi del Tc Torpè. L'esperto tennista ha superato 6-2, 6-4 in finale Andrea Calcagno, suo compagno di squadra in Serie C e suo allievo al Tc Alghero. Il tabellone di Terza ha visto il successo del piemontese Lorenzo Gertosio su Davide Vargiu (Tc Terranova) con un doppio 6-2, mentre quello di Quarta il “padrone di casa” Claudio Di Martino ha superato 2-6, 6-1, 6-0 Filippo Pes (Tc Nuoro 94).

Nel tabellone femminile, successo di Irene Sanna (Geovillage Sporting Club), che ha superato 6-2, 6-4 in finale la padovana Ludovica Spano. Tra le Quarta, vittoria per la toscana Laura Charlotte Caponi, 6-1, 7-5 su Sara Sabattino (Tc Ozieri).

