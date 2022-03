Con un tempo stratosferico Francesco Boi della Crossbike si aggiudica il “Trofeo Sa Palestra Città di Sinnai”, prima prova della Coppa Sardegna 2022 di downhill che si è svolta a Sinnai, in località Cirronis. La manifestazione è stata organizzata dalla “Crossbike Team” col patrocinio gratuito del Comune di Sinnai. Percorso tutto in discesa di 1,6 chilometri con pendenze negative anche del 20 per cento. Boi ha chiuso la prima manche col tempo di 2:53.699 avvicinandosi a quello ottenuto dal professionista Davide Palazzari nella scorsa edizione (2:50.616). Dietro Boi, nella classifica assoluta Gian Luca Cara (2:55.518) Olbia Racing. Al terzo posto il promettente Giacomo Spanu (2:55.870) compagno di squadra di Boi. A seguire Francesco Di Cesare (2:57.846) Olbia Racing, Francesco Ortu (2:59.071) Olbia Racing, Gabriele Deiana (3:00.614) Bike Team Demurtas, Nicolò Marras (3:06.308) Zema Olbia/Tempio, Alberto Olla (3:12.244) Bike World, Andrea Cabras (3:13.558) Crossbike e Matteo Aramu (3:19.247) Arkitano. “Sono felicissimo”, dice Boi, che in passato ha vinto diversi titoli regionali. “Una bella soddisfazione considerato anche perchè rientravo da un infortunio”. L’organizzazione è stata perfetta. “Un grande successo sotto tutti gli aspetti”, dice Tiziano Farci, dirigente e anche protagonista in gara (primo classificato Master 6). “Una giornata stupenda di sport all’insegna dell’amicizia. Presenti cinquanta atleti. Tanti giovani ragazzi. Squadre come la Olbia Rancing Team e la Zema Olbia/Tempio che hanno attraversato tutta la Sardegna per venire a Sinnai. La nostra squadra è in forte crescita: lo dimostrano il primo e terzo posto assoluto di Boi e Spanu. Andrea Cabras e Daniel Manca primi nelle rispettive categorie. Egidio Pusceddu all’esordio si è ben piazzato. Bene anche Alessandro Casu e Donato Pinna. Grandissima prova anche del sinnaese Alberto Olla, secondo assoluto amatori nonostante problemi tecnici”. Soddisfatto anche il presidente della Crossbike, Filippo Puddu. “E’ stato uno spettacolo. Una grandissima partecipazione. Non può che farci piacere. Stiamo facendo conoscere anche il nostro territorio. A livello di squadra”, sottolinea, “stiamo facendo benissimo”.

Per quanto riguarda le categorie primi posti per Gianluca Cara (Elite), Daniel Manca (Allievo), Andrea Cabras (Elite Master Sport), Giole Multineddu (Esordiente), Giacomo Spanu (Juniores), Francesco Boi (Master 1), Alberto Olla (Master 2), Luciano Meloni (Master 3), Sebastiano Fresu (Master 5), Tiziano Farci (Master 6), Federico Demuro (Under 23).

© Riproduzione riservata