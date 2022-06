Esattamente un anno dopo si ritrovano le stesse squadre, ancora a Bra. I playoff scudetto dell’hockey su prato maschile peccano evidentemente di fantasia. Certamente non se ne dispiacciono Amsicora e Ferrini che avranno ancora sulla loro strada Tevere e Bra. Unica differenza sono i diversi incroci rispetto allo scorso anno. Domani la prima partita è Bra-Ferrini (un anno fa è stata la finale) a seguire Tevere-Amsicora. Le vincenti si ritroveranno di fronte domenica nella finale che assegnerà lo scudetto.

Gli incroci. Amsicora e Ferrini sono giunte ai playoff di Bra al termine di un differente cammino. Entrambe inserite nel girone B, la Ferrini ha preso possesso del primo posto e lo ha tenuto sino alla fine nonostante un calo nelle ultime partite. L’Amsicora, al termine del girone di andata era addirittura fuori dalle prime quattro (la zona Top Level), poi otto vittorie consecutive l’hanno rilanciata, l’ultima contro il Bondeno è stata quella decisiva.

Ferrini ancora contro Bra. Bra-Ferrini, quindi, nuovamente di fronte per la quarta volta negli ultimi dodici mesi. Finale scudetto, finale Coppa Italia, Supercoppa, tutto appannaggio dei piemontesi. Ovviamente in casa cagliaritana sperano di invertire la rotta. La vittoria nell’Eurohockey Challenge I di Copenaghen, concluso lunedì, ha restituito vigore e quella forza che nelle ultime gare di campionato era apparsa offuscata. Ora il team di Ojeda e Caschili è nuovamente a mille, dal rientro dalla Danimarca ha avuto poco tempo per riprendere le energie ma è pronto per un altro appuntamento storico.

Qui Amsicora. L’Amsicora arriva a Bra con un identico spirito, e con quell’entusiasmo che solo otto vittorie di fila possono regalare. La Tevere ha vinto il girone A con uno strappo nel girone di ritorno, è la squadra che ha fatto più punti tra le quattro finaliste. Ma non è questo che spaventa l’Amsicora, piena di giovani che vivono la prima esperienza a questi livelli, ma inseriti in un gruppo che ha la mentalità vincente nelle sue corde.

Non ci sono pronostici, tra le quattro frequentatrici abituali dei playoff nessuna parte favorita. Gli ultimi dieci campionati sono stati una spartizione di scudetti tra Amsicora (quattro) e Bra (sei). Ma non è nemmeno lontana la suggestiva ipotesi di un derby in finale. Non sarebbe il primo.

