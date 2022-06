La Torres a caccia della Coppa Italia di Serie D. I sassaresi sono in campo contro il Gavorrano allo stadio “Abbatini" di Genzano e, pur facendo la partita, al 21’ si sono fatti infilare dagli avversari: il gol di Origlio. La reazione sassarese per ora non ha prodotto effetto. Anzi, Giustarini al 27’ ha sfiorato il raddoppio. A sorpresa, al 38’, ha pareggiato Ruocco di testa al termine di un’azione corale. E sull’1-1 la squadra di Greco ha chiuso il primo tempo.

Nella ripresa non cambia il copione: la Torres pare poter passare da un momento all’altro (due le macroscopiche occasioni sventate dal portiere avversario), ma a sorpresa di testa colpisce Ampollini che al 62’ riporta avanti il Follonica Gavorrano.

Intanto il campionato di Serie D entra nella sua fase finale. Domani il calendario propone lo spareggio per l'accesso ai playout fra Carbonia e Formia che verrà giocato sul neutro (si fa per dire) di Monterotondo (Roma) con inizio alle 15.30. Le due squadre hanno terminato il campionato sulla stessa linea. In caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari, verranno giocati i supplementari. Se necessario, si ricorrerà infine ai rigori a oltranza. Chi perde questo spareggio finisce in Eccellenza. La vincente giocherà il playout in casa dell'Atletico Uri. In questo caso alla squadra sarda allenata da Massimiliano Paba, basterà il pareggio per conservare la categoria. Da ricordare che la Sardegna ha già perso due sue squadre: il Latte Dolce e il Lanusei tornate in Eccellenza dopo grandi campionati in D. Il Carbonia si gioca tutto giovedì e domenica a Uri se vincerà la gara di domani col Formia.

Domenica iniziano i playoff. Per il girone G, alle 16, si giocano Torres-Arzachena e Nuova Florida-Afragolese. Grande ovviamente l'attesa per il derby sardo fra i sassaresi e gli smeraldini, grandi protagonisti in questa stagione. Le due squadre hanno già conosciuto la Serie C. La Torres ci ha giocato per tantissimi anni (da ricordare le sfide col Cagliari), l'Arzachena è stata protagonista sino a qualche anni fa, prima della sfortunata retrocessione di due anni fa.

