Alla Final8, la Raimond Sassari è partita con il piede giusto e ha sconfitto il Bozen 28-24 nei quarti della Coppa Italia maschile di pallamano.

La gara. Ieri sera i rossoblù, che hanno chiuso il primo quarto avanti 16-12, hanno poi subito il ritorno degli avversari, contrastato tuttavia dall’ottima prestazione dei due nuovi acquisti. Il portiere Valerio Sampaolo ha conquistato, a suon di parate, il titolo di Mvp dell’incontro; il terzino Tabanguet, con 9 reti a referto, quello di top scorer, condiviso però col capitano del Bozen, Turkovic.

La semifinale. I sassaresi sono già al lavoro per preparare la semifinale, in programma domani alle 16, ma scopriranno il nome dell’avversaria solo nella tarda serata di oggi, in quanto il match tra Pressano e Merano si giocherà alle 20.30. Dunque, se da un lato coach Passino e i suoi giocatori stanno lavorando per preparare una gara contro un avversario che ancora non conoscono, dall’altro dovrebbero avere il vantaggio di sfidare una squadra potenzialmente più stanca e provata, visto che dovrà giocare, nell’arco di 20 ore, due gare decisive.

