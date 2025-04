Sarà tra Panda Monserrato e Basket Assemini la finalissima del campionato di basket Open Femminile Msp 2024-2025. Entrambe le compagini hanno conquistato l’accesso all’ultimo atto del torneo vincendo entrambe le gare di semifinale. Le monserratine hanno eliminato il San Leone Uta vincendo 58-25 all’andata e 55-31 nel ritorno, mentre le asseminesi hanno avuto la meglio sul Basket Settimo (andata 57-45, ritorno 48-45).

Ora lo sguardo è rivolto all’atto finale: ancora qualche giorno, poi il via. Lunedì 6 maggio è in programma gara 1, alle 21, sul parquet di Assemini. Venerdì 10 maggio, palla a due alle 18 a Monserrato, gara 2. L’eventuale gara 3, invece, si disputerà in casa del Panda.

Nel corso della stagione regolare la squadra guidata da Corrado Capobianco ha vinto tutte le partite (12 su 12), mentre le ragazze allenate da Matteo Loi hanno terminato la prima fase con 6 vittorie e altrettante sconfitte. I confronti diretti sono a favore delle gialloblù monserratine, che hanno prevalso in entrambi i casi con i punteggi di 39-59 e 65-34.

