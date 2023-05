Il pugile turritano Federico Serra vince nella categoria 54 kg il torneo internazionale di Pultusk (Polonia). Dopo la brillante semifinale di ieri Serra ha battuto nella finalissima l'ucraino Yelmir Nabiiev.

L'incontro è finito ai punti in tre riprese, con verdetto unanime dei giudici sull'azzurro. Che ha confermato in pieno il suo grande stato di forma. Serra ha infatti dominato il match sin dal primo gong, non concedendo tregua al suo avversario, che si è dovuto arrendere di fronte alla sua classe e potenza.

«Sono in un buon momento di forma, ma posso ancora migliorare - dichiara Federico Serra a fine match -. La preparazione prosegue senza intoppi ed il torneo polacco mi serviva per il punto sulla mia situazione psicofisica. Ora due giorni di riposo. Poi ancora in nazionale per i prossimi importanti impegni di giugno: le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi».

Il grande obiettivo di Federico.

© Riproduzione riservata