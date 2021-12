Il windsurfista cagliaritano Federico Pilloni parte con il passo giusto, nel Mondiale giovanile Isaf in Oman dove è l’unico atleta italiano nella classe Techno 293 maschile. Con tre primi in altrettante regate, accompagnate da vento leggero tra i 7 e 10 nodi, il giovane rappresentante azzurro e del Windsurfing Club Cagliari si è portato subito in testa alla classifica maschile, davanti ad altri diciassette avversari. Dietro di lui, il britannico Boris Shaw, con cui Pilloni aveva duellato nell’ultima edizione del Mondiale, poi vinto, sul lago di Garda. Terza piazza provvisoria per lo spagnolo Juan Ferrer.

“E’ un buon inizio, ma davanti ci sono altre dieci regate e devo restare concentrato”, avverte Pilloni al termine della prima giornata in mare, “qui il clima è molto caldo, soprattutto al mattino quando il vento è leggero, il vento oscillante e rafficato e questo rende i percorsi molto tecnici”. Oltre alle condizioni, il cagliaritano deve far fronte ai rivali, alcuni Under 19. “La flotta è molto competitiva e ogni regata una battaglia a sé, ma l’atmosfera è molto bella e sono felice di potermi confrontare con tutti loro”. A dar manforte a Pilloni, anche il resto della squadra italiana, composta da sedici velisti impegnati in undici classi diverse.

