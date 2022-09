Una progressione da fondista autentico, capace di fare la differenza. Una gara condotta all’attacco che lo ha visto primeggiare con personalità sorretto da una buona condizione fisica. Federico Ortu ha fatto suo il ‘’Trofeo Gialeto’’ manifestazione di corsa su strada, sulla distanza di 10500 metri, andato in scena domenica scorsa a Serramanna. Una manifestazione che, tra le donne, ha fatto registrare anche la prova maiuscola di Claudia Pinna: la veterana del Cus Cagliari ha dominato la prova femminile, classificandosi inoltre al sesto posto assoluto.

Nove giri in programma, poco superiori ai 1000 metri: nelle prime fasi di gara ci si studia, il ritmo non è elevatissimo, si procede a 3’45’’, il caldo torrido non agevola. In testa c’è Simone Pulina dell’Ichnos, poi terzo al traguardo, ma dal secondo giro Ortu va davanti dando uno strappo decisivo che porta l’andatura intorno ai 3’15’’. Uno strappo che si fa sentire sulle gambe degli avversari, costretti a procedere a una andatura meno sostenuta. A tallonare il giovane portacolori del Cus Sassari rimane solo l’esperto Roberto Melis (M45, Cagliari Atletica Leggera) che giungerà secondo staccato di poche decine di metri.

Una prestazione incoraggiante quella di Ortu, quest’anno autore del suo personale sui 3000 in pista con il tempo di 8’56’’65, tra le scommesse principali dell’atletica sarda per ciò che concerne la maratona, disputata lo scorso anno a Valencia con il crono di 2h29’58’’. “A giugno e luglio ho scaricato, recuperando energie’’, le parole di Ortu. “Ho ripreso a metà agosto intensamente, l’obiettivo per questo finale di stagione sono i Tricolori di mezza maratona a Pisa’’. Un appuntamento da preparare con tenacia e passione, consapevoli dell’importanza del confronto con i migliori.

