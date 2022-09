L’intenso weekend motoristico appena concluso è stato positivo per i portacolori sardi in gara nella Penisola.

Al 26º Rally Alpi Orientali Historic, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, terzo posto assoluto e vittoria di raggruppamento e classe per Sergio Farris e Massimiliano Frau (Porsche 911 Rs), che hanno chiuso alle spalle di Lombardo-Consiglio e Da Zanche-Lizzi. Un risultato che ha permesso al pilota algherese di portarsi a 5 punti dalla vetta del 4º raggruppamento e di essere primo di classe e secondo in U40.

Al 40º Rally Casciana Terme, gara valida per la Coppa Rally di Zona, l’equipaggio della Porto Cervo Racing formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi (Renault Clio Rs) ha ottenuto un buon 15º posto assoluto e 3º di gruppo e classe in Rc4n. Podio di classe anche per i portacolori del Sardegna Racing Team. Pietro Lilliu e Alberto Sirigu (Citroën C2 Vts) si sono classificati al 66º assoluto e 19º di gruppo e 2º di classe in Rc5n Rs16, la stessa in cui sono arrivati terzi Roberto Scilef e Andrea Pisano (Peugeot 106), che si sono piazzati in 80ª assoluta e 23ª di gruppo.

Karting. Alla 5ª e penultima prova del Campionato Regionale Karting Aci Sport, disputata sul circuito “SestuGo”, Valentino Ledda ha dominato la finale Kzn Over-Kz2 (24 giri in 14’46”619) davanti a Giuseppe Pillai e Pietro Ignazio Floris. Il pilota di Burgos si è aggiudicato anche la classe Kz2 e ha siglato il giro più veloce.

Nella classe Kzn Under, successo di Alessio Lai, che ha preceduto Francesco Piu e Claudio Calaresu.

Nella X30 Senior, vittoria di Giorgio Basoli, seguito da Julian Leo e Riccardo Atzeri; nella X30 Junior successo di Daniel Cogoni davanti a Matteo Anedda e Alessandro Caria e nella X30 Mini di Bernardo Bitti davanti a Valentino Pusceddu e Alessandro Mostallino.

Slalom. Ufficializzato intanto l’elenco iscritti al 21º Slalom Città di Buddusò, che si correrà domenica 11 settembre e sarà valido per il Campionato Delegazione Sardegna Aci Sport. La gara, che prevede ricognizione e tre manche con partenza alle 9, è organizzata dal Gruppo Motoristico Buddusò e si disputerà su un tracciato di 3950 metri, ricavato sulla Statale 389 Buddusò-Bitti (partenza al km 38,8 e arrivo al km 42,750) e allestito con 16 postazioni di birilli, una variante e una strettoia.

Al via, tra gli altri, Enea Carta, Enrico Piu e Fabrizio Magliona, primi tre nell’assoluta dell’ultimo slalom corso a Usini, e Cristina Ruggiero, l’unica dama iscritta. I gruppi E1 e N, con 15 e 13 iscritti, sono i più numerosi.

