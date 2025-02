Al debutto nella Pool Salvezza della A2 femminile di volley la Resinglass Olbia mette subito il piede in fallo, uscendo sconfitta nettamente dal campo del Casalmaggiore.

Il 3-0 del PalaRadi di Cremona nell’anticipo del primo turno racconta una gara a senso unico, nella quale la squadra di Dino Guadalupi, piegata con parziali 25-23, 25-16, 25-23, appare poco concentrata ed è poco incisiva nei momenti importanti, come nel primo set, quando sul 19-22 ha la possibilità di conquistare la frazione e subisce invece la rimonta dell’avversario, e nel terzo, dove sul 21-22 può trascinare la partita al quarto salvo cedere in dirittura d’arrivo.

“Mi aspettavo una partita più combattuta, ma Casalmaggiore è stata brava e più determinata”, è il commento del capitano dell’Hermaea Laura Partenio. “Si è visto che hanno avuto più fame e in questa parte di campionato vince chi ne ha di più. Ci dispiace per il terzo set, perché avremmo voluto portare la partita al quarto per poi giocarcela”.

Stoppate in classifica a quota 26, le galluresi dovranno essere brave ad archiviare velocemente la sconfitta di ieri per preparare al meglio la prima casalinga di mercoledì contro la Clai Imola Volley, attesa al GeoPalace in prima serata (si gioca alle 20.30).

