Nuovi successi per Enrico Pitzalis ai Campionati europei per Trapiantati e dializzati in corso a Lisbona.

Dopo la medaglia di bronzo ottenuta due giorni fa nel singolare di tennis, oggi ha fatto ancora meglio nel doppio dove, assieme al compagno di squadra Colli, è riuscito a conquistare la medaglia d’oro.

Pitzalis, di Settimo San Pietro, si è cimentato anche nella disciplina della Petanque (bocce in metallo) ottenendo un ottimo secondo posto e quindi la medaglia d’argento.

«Non posso che essere soddisfatto – ha commentato Enrico Pitzalis – qui a Lisbona le sfide sono di alto livello: una nuova straordinaria esperienza all'insegna dello sport e dell'amicizia. Sono emozioni che non si dimenticano». Per lui anche gli auguri del sindaco Gigi Puddu e dei concittadini.

