Missione compiuta. Il Quattro Mori Cagliari batte 3-1 il Sud Tirol in gara due dei quarti di finale della Europe Cup di tennistavolo femminile, e accede ai quarti di finale per la seconda stagione consecutiva. Il 3-0 di giovedì a Bolzano lasciava ampi margini di sicurezza, bastava vincere due match, ma la certezza della qualificazione andava sancita definitivamente dal campo di gara. Così è stato, il team di Stefano Curcio si conferma così nella èlite europea.

Inizia Dragoman, glaciale contro l’ungherese Pergel, 3-0, solo l’ultimo set vinto ai vantaggi, offre qualche incertezza. Il Sud Tirol pareggia con Vivarelli (numero uno d’Italia). La sfida con Plaian, come giovedì scorso, si prolunga al quinto ma stavolta la spunta l’azzurra 6-4. Edem non lascia scampo a Le Thi Hong Loan, 3-0 senza sussulti, e qualificazione in cassaforte. Con la sfida ormai decisa incrociano le racchette Dragoman e Vivarelli e giocano come se tutto dipendesse da quella partita. La rumena vince i primi due set ai vantaggi, cede il terzo, e la spunta 11-9 al quarto. Il derby d’Italia in chiave europea finisce con il doppio successo del Quattro Mori.

A1 MASCHILE

Il Norbello ha perso 4-0 con la corazzata Carrara, che ha sudato sette camicie e qualcosa in più per venire a capo di situazioni complicate. Nei primi due incontri Cappuccio e Benito Rodriguez sono avanti di due set contro rispettivamente il croato Pucar (45 nella classifica mondiale) e Andrea Puppo. Cedono di schianto al quinto, dal possibile 2-0 in suo favore il Norbello va sotto 2-0. L’altro croato Gacina (27 nel mondo) supera in quattro set Mokropolov. Carrara spolvera per la quarta partita Mihai Bobocica, numero due d’Italia. Per Cappuccio solo la soddisfazione di vincere il primo set, cede al quarto.

A1 FEMMINILE

In formazione rimaneggiata anche la squadra femminile del Norbello perde in casa 4-0 con il Prato. Zaharia perde in tre set con l’ex Stefanova, altrettanto Mura con Tan Wenling. Veronica Mosconi prova a riaprire la partita, rimonta due set all’altra ex Colantoni ma cede al quinto. Chiude Stefanova che non lascia scampo a Mura.

Primo punto della stagione per il Muravera che ha pareggiato in trasferta con la Bagnolese, 3-3. Partita con continui colpi di scena. Shuohan Men e Carnovale iniziano con due sconfitte contro Labosova e Zhang Mo. Roncallo va sotto 2-1 con Tian Jing, nei due set successivi vinti entrambi ai vantaggi annulla complessivamente quattro match point. Ancora Zhang Mo, Shuohan Men raccoglie appena un set. Sul 3-1 per la Bagnolese altra sorpresa, Roncallo batte Labosova in tre set, e non è finita. Carnovale è sotto 2-1 contro Tian Jing. La giovane azzurra annulla tre match point nel quarto e pareggia con un parziale finale di 5-0, e nel quinto ne annulla altri due, parziale di 4-0 che vale il pareggio finale dopo una lunga ed emozionante battaglia.

