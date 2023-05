In Croazia, a Sveti Ivan Zelina, la Ferrini vince la prima partita dell’Eurohockey Challenge I, la terza divisione europea. Con il 4-2 agli sloveni del Lipovci termina la prima fase, in finale vanno Lousada e Grammarians che giocheranno con le prime due dell’altro girone (i polacchi del Pomorzanin e i croati dell’HK Zelina) la promozione nel Trophy II, la seconda divisione europea.

A Banbridge, Irlanda del Nord, seconda sconfitta dell’Amsicora nell’Eurohockey Trophy II, seconda divisione. Nulla da fare per la squadra di Tisera e Giuliani, battuta per 7-1 dall’HC Banbridge, favorita del torneo.

FERRINI

La prima vittoria del torneo è arrivata nell’ultimo turno della fase a gironi. La squadra cagliaritana ha battuto gli sloveni del Lipovci per 4-2, chiude al terzo posto e giocherà domani contro gli ungheresi del Soroczari (ultimi dell’altro girone) per evitare la retrocessione nel Challenge II. La Ferrini ha giocato sapendo che non si sarebbe qualificata per la finale per la promozione nel Trophy. Spazio quindi alle seconde linee, complice anche la squalifica di Binaghi. Vantaggio nella prima frazione, con un rigore di Ojeda, conquistato da Palmas.

C’è lavoro anche per Sorrentino che capitola colpito da Stanko. Per il numero uno cagliaritano non è una mattina tranquilla, ma dopo l’intervallo lungo lo sprint della Ferrini frutta tre reti. Prima Rodriguez, poi la doppietta su corto di Edris, entrato a partita iniziata. Sul 4-1 il Lipovci segna la seconda e ultima rete della partita. Domani si chiude contro gli ungheresi del Soroksari, battuti un anno fa a Copenaghen 7-0.

AMSICORA

Non potevano essere i giovani dell’Amsicora, alcuni alla prima esperienza europea, a fermare il Banbrige, considerata la più forte e completa tra quelle presenti alla competizione. I nordirlandesi, dopo l’8-0 allo Swansea si ripetono con un pesante 7-1.

Partita sbloccata dopo un minuto con il primo corto di McKee, immediato il raddoppio di Brown. Secondo quarto più equilibrato dopo la terza rete di McKee, poi, dopo l’intervallo lungo la goleada con altre quattro reti.

L’Amsicora comunque, anche sotto un pesante passivo, mantiene alto l’impegno e segna con Montalbano a due minuti dalla fine

Domani terza partita, per evitare l’ultimo posto del girone, contro lo Swansea. Anche i gallesi sono stati pesantemente sconfitti nelle prime due partite, dal Banbridge dal Mladost.

