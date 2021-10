Un tempo alla pari, poi un break terrificante dopo il riposo: su quel 15-0 ottenuto con una difesa asfissiante il Tenerife costruisce il colpaccio al PalaSerradimigni. Finisce 64-82 ed è la seconda sconfitta per la Dinamo in una Eurocup femminile davvero tosta. Tanto più se la squadra di Restivo deve affrontarla con una straniera in meno, visto che la lunga slovena Trebec è ancora infortunata.

Si inizia con ritmi altissimi ma anche qualche errore di troppo. Tenerife trova nell'ala tuttofare Davis la guida in attacco e con un canestro di Montenegro prova la fuga: 14-23 all'8'. Sassari reagisce con Shepard che segna da tre sulla sirena del primo quarto, poi nella seconda frazione si scatena Lucas che mette tre bombe di fila da ben oltre l'arco per sorprendere il difensore che le sta addosso: 26-25 al 13'.

Tenerife si affida alla stazza del centro Bailey per ritornare avanti: 31-37, ma Lucas continua a segnare da tre (6/9 al riposo) e la squadra di Restivo resta in gara: 42-45 all'intervallo.

Il secondo tempo però inizia con la formazione spagnola che difende fortissimo annichilendo l'attacco di casa: il break di 15-0 porta il Tenerife avanti di 18 lunghezze, 42-60 al 25'.

Il play Moroni segna e prova a scuotere le compagne, ma ormai la partita è in discesa per le ospiti, anche se il risveglio di Shepard nell'ultimo quarto consente a Sassari di limare qualcosa.

Sassari: Orazzo 1, Dell'Olio 2, Moroni 8, Arioli 2, Patanè ne, Kaleva ne, Kozobashiovska ne, Shepard 23, Lucas 26, Pertile 2, Fara ne. All. Restivo.

Tenerife: Davis 31, Tikvic 6, Montenegro 4, Ferrari 3, Senosiain, Raksanyi 10, San Roman, Olano, Pina 2, Bailey 16, Ocete 10. All. Morales.

