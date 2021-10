Non c'è storia contro una squadra che starebbe bene anche in Eurolega (e l'ha vinta tre volte tra il 1997 e il 2001). Il Tango Bourges espugna il PalaSerradimigni: 122-61. La matricola sassarese resta ancora a zero punti in un girone di Eurocup che ha proprio nel club francese la punta di diamante.

La Dinamo gioca anche bene, ma le francesi hanno una velocità e una precisione superiori, a prescindere dai quintetti utilizzati. La difesa molto fisica ma corretta, recupera qualche pallone e innesca il contropiede e in genere lascia pochissimi tiri puliti alla squadra di Restivo, che dopo aver tenuto per i primi minuti vede le ospiti allontanarsi: 10-29 al 9' con la possente pivot Yacobou immarcabile per stazza.

Al 16' è già 51-20. Il Bourges dà spettacolo con una qualità e pulizia di manovra da far invidia a molte squadre maschili. La Dinamo è brava a continuare a lottare, soprattutto con Lucas e Orazzo, mentre Shepard ha sempre un difensore addosso e una pronta al raddoppio, così non riesce a dominare dentro l'area come le capita nel campionato italiano. Né va meglio a Lucas che va al riposo con 3/11 al tiro.

Nel terzo quarto si rivede la zona (ma 2-3) che qualche difficoltà crea alle francesi prima che inizino a far girare palla dentro e fuori, trovando buone conclusioni da tre: 45-88 al 28'.

Neppure nell'ultimo quarto il Bourges continua a correre e la Dinamo a lottare, il distacco diventa doppio.

I TABELLINI

Sassari: Orazzo 9, Dell'Olio 3, Moroni 4, Arioli, Patanè 2, Kaleva ne, Kozhobashiovska ne, Shepard 16, Lucas 24, Pertile 3, Fara ne. All. Restivo

Bourges: Rupert 13, Eldenbrink 22, Yacobou 17, Myem 13, Michel 8, Astier 6, Guapo 16, Godin 2, Duchet 11, Mann 14. All. Lafargue

Arbitri: Perlic (Cro), Lapanovic (Slo) e Jovanic (Bih).

Parziali: 13-31; 31-64; 47-94.

