Sabato sera, l’Esperia ha sconfitto il Frascati al termine di un incontro molto combattuto e ha confermato di essere quasi imbattibile sul parquet di casa, come dimostrano le 6 vittorie in 7 gare giocate a Cagliari.

Il calendario della C Gold di basket, però, adesso mette i granata di fronte a una nuova sfida, una doppia trasferta, in casa del San Paolo Ostiense prima e del Ferentino poi, da cui i cagliaritani non potranno tornare a mani vuote. È ora di mettere in cassaforte i primi punti lontano dalla Sardegna e la squadra di coach Manca lo sa bene.

“Volevamo ripartire con il piede giusto e inaugurare il nuovo anno con una vittoria. Il rientro dopo la sosta poteva essere duro invece siamo stati bravi a vincere una gara contro un avversario ostico come Frascati. La partita è stata combattuta. Abbiamo avuto il controllo e poi siamo andati sotto. Nonostante loro ci abbiamo recuperato nel terzo quarto, noi siamo rimasti sempre compatti, aiutandoci a vicenda, e alla fine abbiamo vinto” ha commentato il play esperino Ludovico Sanna. “Abbiamo fatto sicuramente un grande passo avanti. Aver risollevato la partita, davanti al nostro pubblico, penso sia stata una grande cosa”.

E proprio la reazione avuta in occasione dell’ultima vittoria interna può essere la chiave che consentirà di capitalizzare anche in trasferta. Stavolta si giocherà a Roma contro l’Ostiense, battuta in casa 85-59.

“Sfidiamo una squadra con cui siamo appaiati in classifica a quota 12 e per noi è fondamentale vincere e ottenere i primi punti lontano da casa. È un’occasione che non possiamo lasciarci sfuggire, e al contempo possiamo vedere quali sono stati i passi avanti fatti fino a qua e i progressi compiuti dopo la sosta invernale. Insomma, è l’occasione per portare a casa dei punti che per noi sono fondamentali e anche per sfatare il tabù delle trasferte” continua Ludovico Sanna. “Nonostante i normali alti e bassi, fin qui la nostra stagione è stata buona, dopo la pausa natalizia siamo ripartiti con una bella vittoria e una prestazione di squadra, potremo toglierci delle belle soddisfazioni se continueremo di questo passo”.

Il playmaker cagliaritano si è espresso anche sul proprio rendimento: “Ho incontrato qualche difficoltà all’inizio, essendo stato fermo sei mesi, ma con l’aiuto della squadra sto pian piano ritrovando il ritmo e capendo, sempre più, quale contributo posso dare alla squadra”.

